بوتين يعلّق الضربات ضد كييف استجابة لطلب من ترامب

أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على طلب شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ يقضي بوقف الضربات العسكرية على العاصمة الأوكرانية «كييف» حتى مطلع فبراير.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، رداً على أسئلة الصحفيين، أن الاتفاق جاء تهيئة لظروف مواتية لمحادثات السلام، دون ذكر لعامل برودة الطقس الذي أشار إليه ترامب الخميس، بوصفه سبباً في التوصل لتهدئة لمدة أسبوع.

وقال: طلب الرئيس ترامب شخصياً من الرئيس بوتين الامتناع عن قصف كييف لمدة أسبوع حتى أول فبراير بهدف تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات.

وعندما طلب منه تأكيد موافقة بوتين، قال المتحدث «نعم، بالطبع، كان هذا طلباً شخصياً من الرئيس ترامب».

ولم يتضح ما إذا كان بيسكوف يستخدم كلمة «كييف» للإشارة إلى العاصمة فقط، حيث انقطعت التدفئة والكهرباء عن مئات الشقق بعد هجمات روسية، أم أنه يقصد أوكرانيا بأكملها.

وكانت القوات الروسية قد أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة وصاروخاً واحداً على أوكرانيا خلال الليل، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني.

وذكر مسؤولون أن الهجمات ألحقت أضراراً بمبنى سكني في منطقة زابوريجيا وسط البلاد، وببنى تحتية مدنية في منطقة تشيرنيهيف في الشمال.

وقال زيلينسكي، الذي رحب بإعلان ترامب، «إذا لم تضرب روسيا بنيتنا التحتية للطاقة – محطات التوليد أو أي أصول طاقة أخرى – فلن نضربها». وهي تصريحات أدلى بها للصحفيين.