هجوم روسي كبير يستهدف كييف وأوديسا

تواصل روسيا لليوم الثاني استهداف كييف بطائرات مسيرة، حيث قال مسؤولون، أمس، إن موسكو شنت هجوماً كبيراً آخر بطائرات مسيرة على أوكرانيا، حيث ضربت كييف وألحقت أضراراً بمستشفى في أوديسا بجنوب البلاد.

وتأتي الهجمات في أعقاب أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا، الاثنين، في إطار عمليات مكثفة قالت موسكو إنها إجراءات انتقامية على هجمات كييف الأخيرة داخل روسيا.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ «رد ملموس» ضد روسيا، مندداً بهجوم ليلي جديد شنته موسكو بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وسبعة صواريخ، منها صاروخان من صنع كوريا الشمالية.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «من الضروري ألا يكون الرد على هذا الهجوم الروسي، كما حدث مع هجمات مماثلة أخرى، الصمت من العالم، بل يجب أن يكون رداً ملموساً.

إجراء من أمريكا التي تملك القدرة على إجبار روسيا على السلام. إجراء من أوروبا التي لا خيار أمامها سوى أن تكون قوية».

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق تليغرام، إنه تم استدعاء مسعفين إلى أربعة أحياء في كييف، بما في ذلك حي بوديل التاريخي.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية شن الجيش الروسي هجمات بـ7 صواريخ و315 طائرة مسيرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا الليلة قبل الماضية.

وأفادت في بيان أن الهجوم استُخدم فيه صاروخان باليستيان و5 صواريخ كروز، إضافة إلى 315 مسيرة. ولفتت إلى أن 277 طائرة مسيرة تم تدميرها أو تحييدها من خلال تغيير مسارها.

وأفاد الجيش الأوكراني بأن الغارات لا تزال مستمرة، وحث الناس على البحث عن ملاجئ، دون الكشف عن الحجم الكامل للهجوم.

وفي أوديسا بجنوب أوكرانيا، قال أوليه كيبر، حاكم المنطقة، في منشور على تليغرام، إن هجوماً «هائلاً» بطائرات مسيرة استهدف مبنى طبياً للطوارئ وقسماً للولادة، إضافة إلى مبانٍ سكنية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إسقاط 103 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء العاصمة موسكو ومناطق أخرى.

وأوضحت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة في أجواء موسكو، ودمرت 4 أخرى في تتارستان، واثنتين في منطقة لينينغراد، وواحدة في منطقة سمولينسك، والبقية في المناطق الحدودية.