بوتين يأمر باختبارات جديدة للصاروخ "أوريشنيك" وإنتاج كمية كبيرة منه

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ البالستي الجديد فرط الصوتي "أوريشنيك" ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بث التلفزيون وقائعه: "سنواصل هذه الاختبارات، وخصوصا في الأوضاع القتالية، بحسب تطور الوضع وطبيعة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا".

وأطلقت روسيا صاروخاً بالستياً فرط صوتي على منطقة دنيبرو في وقت مبكر الخميس.

وأمر بوتين بإنتاج الصاروخ الذي يحلق بسرعة 10 ماخ - أي 10 أضعاف سرعة الصوت - بشكل تسلسلي.

وأضاف أن روسيا تطور أنظمة متقدمة مماثلة.

وتابع: "نحن بحاجة إلى البدء بالإنتاج التسلسلي. القرار (...) اتخذ فعلياً"، مشيداً ب"القوة الخاصة لهذا السلاح".

وأضاف: "نظام الأسلحة الذي تم اختباره أمس هو ضمانة أخرى صادقة لوحدة أراضي روسيا وسيادتها".

وبحسب بوتين فإنه لا يوجد دولة اخرى في العالم تملك تكنولوجيا صواريخ مماثلة. ولكنه أقر بأن دولاً أخرى ستطورها قريباً.

وتابع: "سيكون ذلك غداً، بعد عام أو عامين. ولكن لدينا هذا النظام الآن.. وهذا مهم".

وجاء اجتماعه المقرر مع وزير الدفاع والمسؤولين عن تطوير الصاروخ في نهاية أسبوع شهد تصعيداً سريعاً للنزاع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي أن إطلاق الصاروخ "أوريشنيك" كان رداً مباشراً على استخدام قوات كييف للصواريخ التي زودتها بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الأراضي الروسية لأول مرة.

