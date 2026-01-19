حملة قصف روسية واسعة على أوكرانيا



شن الجيش الروسي ضربة واسعة على أنحاء متفرقة من أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الروسية التي أفادت بأن الضربة استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للمستودعات التابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة: «استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن شخصين قتلا وأصيب العشرات في هجوم كبير نفذته روسيا بطائرات مسيرة على بلاده خلال ليل الأحد.

وأوضح أن مناطق سومي وخاركيف ودنيبرو وزابوريجيا وخميلنيتسكي وأوديسا استهدفت في هجوم أطلقت فيه موسكو أكثر من 200 مسيرة. وقال حاكم منطقة زابوريجيا المعين من قبل الكرملين، يفجيني باليتسكي، إن نحو 400 تجمع سكني انقطعت عنها الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال رئيس ​بلدية خاركيف، إيهور ​تيريكوف، إن شخصاً قتل في ثاني أكبر مدن المنطقة، وذكر في الأيام القليلة الماضية أن منشآت الطاقة المحلية ⁠تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارات روسية.

وتواجه مدن رئيسية، منها العاصمة كييف، انقطاعات في ​التيار الكهربائي وتخفيضات في ​أنظمة التدفئة، نتيجة لقصف روسيا المكثف لشبكة الكهرباء التي تعاني بالفعل بسبب انخفاض درجات الحرارة، ما يزيد من معاناة السكان في ظل درجات حرارة تصل إلى سالب 16 درجة مئوية.

بالمقابل، انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته السلطات التي عينتها موسكو هناك.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا يفجيني باليتسكي، عبر تطبيق تليغرام، إن أكثر من 200 ألف منزل في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء.