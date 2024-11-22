روسيا تطلق «باليستياً» عابراً للقارات على أوكرانيا

في خضم الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات بعد القرار الأمريكي الأخير بالسماح لكييف بضرب العمق الروسي، أعلنت أوكرانيا أن موسكو استهدفتها بصاروخ باليستي عابر للقارات، فيما أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخين من طراز «ستورم شادو» البريطاني.

وذكرت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخاً عابراً للقارات خلال هجوم شُن صباح أمس، وذلك في أول استخدام معروف في الحرب لمثل هذا السلاح القوي ذي القدرة النووية الذي يبلغ مداه آلاف الكيلومترات.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن هجوماً صاروخياً روسياً استهدف شركات وبنية تحتية حيوية في مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد، فيما لم يذكر ما الذي استهدفته الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو ما إذا كانت قد تسببت في أي أضرار، لكن الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك قال إن «الهجوم الصاروخي تسبب في أضرار لمؤسسة صناعية وأشعل حرائق في دنيبرو، فيما أصيب شخصان».

وأضاف: «أطلقت روسيا صاروخاً من طراز Kinzhal تفوق سرعته سرعة الصوت وسبعة صواريخ كروز من طراز Kh-101، تم إسقاط ستة منها، إذ تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في الاتحاد الروسي»، دون أن تحدد نوع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تم إطلاقها.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية التي أطلقت على دنيبرو من طراز «RS-26 Rubezh».

«ساحة تجارب»

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا «الجارة المجنونة» تستخدم أوكرانيا «ساحة تجارب» بعدما اتهم سلاح الجو الأوكراني موسكو بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على أراضيها.

وقال في مقطع مصور عبر تلغرام «كل خصائص الصاروخ الباليستي العابر للقارات متوافرة فيه من سرعة وارتفاع. ونجري راهناً تحليلاً»، موضحاً أن هذا الهجوم غير المسبوق «يظهر أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) خائف». في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخيّ كروز من طراز «ستورم شادو» من صنع بريطانيا، و6 صواريخ من طراز «هيمارس» الأمريكية و67 مسيرة.

وأطلقت أوكرانيا الأربعاء، وابلاً من صواريخ «ستورم شادو» البريطانية المجنحة على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي.

انتقاد

من ناحية أخرى، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس إن «خطة النصر»، التي طرحها زيلينسكي على برلمان بلاده مؤخراً، هي «مجموعة أخرى من الأوهام المَرَضِية للحفاظ على سلطته».

وأضافت في تصريحات صحافية «على خلفية الخسائر الكبيرة، أعلن زيلينسكي عن مشروعه الجديد في البرلمان الأوكراني، وتتكون الخطة من 10 نقاط وملاحق عدة».

وأضافت إنها «ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة»، ولا تؤدي إلا إلى دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى صراع مباشر مع روسيا.