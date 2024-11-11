الممثل الأعلى الأوروبي يدين الغارة الإسرائيلية على جباليا بقطاع غزة

أدان جوزيب بوريل الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بشدة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جباليا بغزة والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وقال بوريل في بيان له إن مصطلح "التطهير العرقي" بات يستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في شمال غزة وإن الواقع اليومي للنزوح القسري ينتهك القانون الدولي.

وأكد المسؤول الأوربي أن استخدام الجوع سلاحا في الحرب يتعارض مع القانون الدولي الإنساني موضحا أنه وفقًا لتحذير الأمم المتحدة فإن هناك احتمالا قويا لانتشار المجاعة في شمال غزة.

وشدد بوريل على ضرورة تجنب هذه الكارثة التي هي من صنع الإنسان وأضاف أن إسرائيل بوصفها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بدخول المساعدات وقال إنه يجب على المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل الرئيسيين اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتحرير الرهائن.

وأكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن أنه وفق تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن التحرك مطلوب من جميع الأطراف في غضون أيام لا أسابيع.

