شراكة بين أدين ومفوضية شؤون اللاجئين لتسهيل التبرعات لدعم الأسر النازحة رقمياً

عقدت "أدين"، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإتاحة التبرعات في دولة الإمارات عبر ميزةAdyen Giving . ومن خلال هذه المبادرة، التي ستبدأ بتنفيذها مجموعة الشايع، وقسم الرياضة في مجموعة المانع للأزياء، وشركة كفو، سيتمكن العملاء في المتاجر المختارة من التبرع بسهولة لدعم الأسر النازحة عبر توفير المأوى الآمن والغذاء والمساعدات الطبية وغيرها من أشكال الدعم الإنساني.

وأُطلقت ميزة Adyen Giving عام 2020 لتمكين الشركات حول العالم من دمج التبرعات الخيرية ضمن عمليات الدفع الخاصة بها. وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، ستتكفل أدين بجميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ المبادرة، بما في ذلك رسوم التبادل، لضمان وصول 100% من التبرعات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إضافة إلى ذلك، ستتبرع أدين بمبلغ مماثل لكل مساهمة يتم تقديمها في المتاجر المشاركة طوال عام 2025، ما يضاعف أثر التبرعات ويعزز الدعم المقدم للأسر النازحة.

وقال ديمانتاس غريغارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: «يُجسّد شهر رمضان قيم الكرم والعطاء، ويسرنا في أدين إطلاق مبادرةAdyen Giving في دولة الإمارات لدعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وأضاف: «تزامناً مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات، يأتي تعاوننا مع مجموعة الشايع وقسم الرياضة في مجموعة المانع للأزياء وشركة كفو، ليمنح الأفراد فرصة للمساهمة في العطاء أثناء التسوق أو طلب الخدمات المتنقلة للسيارات، ما يعزز الترابط المجتمعي وينشر روح التضامن».

وستتوفر ميزة التبرع في متاجر مختارة في جميع أنحاء دولة الإمارات، تتضمن "شيك شاك" (Shake Shack) التابعة لمجموعة الشايع، ومتاجر "جو سبورت" (GO Sport) التابعة لقسم الرياضة في مجموعة المانع للأزياء. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء الذين يدفعون مباشرة عبر أجهزة الدفع الخاصة بشركة كفو من التبرع، مع توسيع الميزة قريباً لتشمل الدفع عبر تطبيق كفو أيضاً. ويتم التبرع لصالح مبادرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسهولة كبيرة من خلال تحديد خيار التبرع عند الدفع.

من جانبه، قال رامي شيشان، رئيس الشراكات الاستراتيجية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الإمارات: "تتيح هذه الشراكة مع أدين للمتسوقين في دولة الإمارات فرصة للمساهمة في تحسين حياة الأفراد الذين أجبرهم العنف والصراع والاضطهاد على النزوح. ومع كل تبرع، يساهم العملاء في تقديم خدمات الإغاثة الأساسية، فيما تعزز أدين الأثر الإيجابي بمضاعفة قيمة التبرعات."