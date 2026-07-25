القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينياً بالضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، 30 مواطناً فلسطينياً، على الأقل، خلال اقتحامها قرية "تل" جنوب غرب نابلس بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية، التي شهدت أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين".

وأضافت أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 30 مواطنا، كما أخضعت عددا آخر من الأهالي لتحقيقات ميدانية، فيما لا يزال العدوان مستمرا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت أمس الجمعة، إن أربعة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي بقرية "تل"، في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي المحتلة بعدما قُتل مستوطنين خلال مواجهة مع السكان المحليين.

وقال مسؤولو الصحة إن إسرائيليين اثنين آخرين وأربعة فلسطينيين، أصيبوا. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية "شاملة" مضادة للإرهاب في الضفة الغربية.