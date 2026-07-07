نتنياهو: نتفق مع ترمب على "جوهر" التهديد الإيراني

في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأن التباينات في وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الملف الإيراني، مؤكداً أن الحليفين يتفقان "تماماً" على القضايا الجوهرية المتعلقة بطهران.

أكد نتنياهو أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن تظل راسخة ومتينة، واصفاً ترمب بـ"الحليف الحقيقي". وفيما يتعلق بالاتفاق المؤقت المرتقب بين واشنطن وطهران، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي تحفظاً حذراً، مشيراً إلى أنه من "السابق لأوانه التكهن بالنتائج"، معبراً في الوقت ذاته عن شكوكه في قدرة الاتفاق على وقف البرنامج النووي الإيراني، رغم إيمانه بمساعي الرئيس ترمب في هذا الإطار.

على صعيد آخر، وجه نتنياهو تحذيراً شديد اللهجة بشأن التوجه الأمريكي المحتمل لبيع مقاتلات "إف-35" لتركيا. وأكد أن هذه الصفقة -التي ألمح ترمب إلى إمكانية بحثها خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان- ستؤدي حتماً إلى "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.

وبرر نتنياهو موقفه بالقول إن تركيا باتت تتبنى ما وصفه بـ"طموحات عدوانية" في المنطقة، مما يجعل تزويدها بهذا النوع من المقاتلات المتطورة تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي من وجهة النظر الإسرائيلية.