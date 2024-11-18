غارات على بيروت والجنوب.. ومقتل مسؤول في «حزب الله»

استمرت إسرائيل في غاراتها على مناطق عدة في لبنان، على رأسها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقرى في الجنوب، ما أدى إلى مقتل مسؤول في حزب الله، وفيما أعلن عن مقتل جندي لبناني وإصابة آخرين إثر هجوم في بلدة الماري - حاصبيا، أعلنت إسرائيل عن رشقة صاروخية جديدة أطلقت من لبنان نحو منطقة خليج حيفا والجليل الغربي.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن غارة إسرائيلية على مبنى في منطقة مكتظة بالسكان في بيروت أسفرت عن مقتل محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله. وأصابت الغارة حي رأس النبع الذي لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت هرباً من القصف الإسرائيلي.

وقال المصدران الأمنيان إن الضربة الجوية أصابت مبنى توجد به مكاتب حزب البعث العربي. وقال الأمين العام للحزب في لبنان، علي حجازي، إن عفيف كان في المبنى. وأعلنت قناة الجديد في وقت لاحق مقتل عفيف، وبثت لقطات أظهرت مبنى انهارت طوابقه العليا على الطابق الأول ووجود عمال الدفاع المدني في مكان الحادث.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على محيط مستشفى سان جورج في الحدت على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة برج البراجنة ومبنى سكنياً بالقرب من كنيسة مار مخايل في الشياح، وقد دمرته بالكامل، وفق المصدر ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من الاستخبارات شنت سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى إرهابية أخرى لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية.

مقتل جنود

وفي جنوب لبنان، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات، فجر أمس، على عدد من القرى، من بينها سبع غارات على بلدة جبشيت في أقل من ساعتين. ووقعت غارات على منطقتي الخيام ومرجعيون.

حيث استهدفت طائرة من دون طيار منزلاً قرب كنيسة، ما تسبب في اندلاع حريق في المنزل وألحق أضراراً بالكنيسة والمباني المجاورة. بدوره، أفاد حزب الله في بيان بوقوع اشتباك مع القوات الإسرائيلية عند أطراف بلدة شمع.

وقال إن مقاتليه كمنوا لقوات الجيش الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، مضيفاً أنهم اشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع إصابات. وقال الجيش اللبناني، أمس، إن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون، أحدهم حالته حرجة، بعد أن هاجمت إسرائيل موقعاً للجيش في بلدة الماري - حاصبيا بجنوب لبنان.

رشقة صاروخية

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رشقة صاروخية جديدة أطلقت من لبنان نحو منطقة خليج حيفا والجليل الغربي في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم رصد نحو 20 مقذوفاً أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلي، مشيراً إلى اعتراض بعض القذائف، في حين سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

استهداف

في الأثناء، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» أن إحدى دورياتها في جنوب لبنان تعرضت لإطلاق نار من الخلف، مرجحة أن يكون وراءه أفراد تابعون لجهات غير حكومية.

وقالت القوة في بيان إن مجموعة من الأفراد كان واحد منهم على الأقل مسلحاً حاولت منع حرية حركة دورية تابعة لليونيفيل في قرية بدياس. وتمكنت الدورية من تجاوز المعوقات وأكملت مسارها المخطط له. وأضافت أنه فور عبور الدورية بلدة معركة أطلقت عليها نحو 40 طلقة من الخلف، وكان ذلك على الأرجح من قبل أفراد تابعين لجهات غير حكومية.