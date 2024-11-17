غارات على صور والضاحية.. و«حزب الله» يستهدف قاعدتين بالصواريخ

شن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، أمس، غارات استهدفت مدينة صور الجنوبية وعدداً من المناطق في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد الظهر، سلسلة غارات على مدينة صور الجنوبية استهدفت وسط المدينة ومداخلها وضواحيها، بعد توجيه الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان مبانٍ محددة في مناطق برج الشمالي، معشوق، والحوش في مدينة صور في جنوب لبنان طالباً إخلاءها.

كما أغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي الشعيتية والرمادية الجنوبيتين، ومحيط المستشفى الحكومي في بلدة تبنين الجنوبية. وأسفرت الغارة الإسرائيلية التي شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة الخريبة في البقاع شرق لبنان، عن مقتل 6 أشخاص هم صاحب المنزل وزوجته وأولادهما الأربعة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارتين جديدتين على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت إحداها منطقة حارة حريك، عقب غارة تحذيرية شنّتها طائرة مسيرة إسرائيلية على المنطقة ذاتها في حارة حريك.

واستهدفت الغارة الثانية منطقة الجاموس - الصفير في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد تحذير وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان منطقتي الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، كما أغار على بلدات عيناتا ودير قانون رأس العين، وياطر في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة شبعا، وأطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة مفرق العباسية - صور في جنوب لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي غارةً على حي سكني في بلدة الخريبة في البقاع شرق لبنان، ما أدى إلى سقوط إصابات.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على مدينة صور في جنوب لبنان، استهدفت حي الآثار في المدينة، ما أدى إلى تدمير مبنيين وتضرر مجموعة أبنية أخرى، وخلفت الغارات دماراً كبيراً في المكان المستهدف.

كما شنت غارتين على منطقة حوش صور الجنوبية وعند مفترق بلدة معركة المؤدي إلى مدينة صور الجنوبية. وشنت غارة على بلدة عدشيت الجنوبية، وغارةً على مبنى في مدينة النبطية في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منطقتي بئر العبد وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

غارات وتسلل

كما شن غارة استهدفت مشروع تاج الدين السكني في محلة طريق معركة البص في جنوب لبنان. كما شن غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان. واستهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت وعدداً من المناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي تعرضت له مناطق جنوبية عدة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت بلدات الخيام، وبيوت السياد، وأرنون، وطريق أرنون -كفرتبنيت أرنون الجنوبية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية خراج بلدة القليعة الجنوبية.

وسجلت محاولة تسلل للقوات الإسرائيلية صباح أمس، إلى الأراضي اللبناني في جنوب لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت.

استهداف قواعد

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، أمس، استهداف قاعدتي شراغا وستيلا ماريس الإسرائيليتين بصليتين من الصواريخ. وقال الحزب، في بيانات منفصلة: استهدف مقاتلونا قاعدة شراغا المقر الإداري ‏لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا بصلية صاروخية.‏

وأشار إلى استهداف قاعدة /ستيلا ماريس/ البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى ‏الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخية، لافتاً إلى استهداف ‏تجمع للقوات الإسرائيلية في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، بصلية صاروخية.

حظوظ اتفاق

سياسياً، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن حظوظ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز 50%. وقال بري، في تصريح مع صحيفة الديار اللبنانية، إن المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين، حصل على الضوء الأخضر من ترامب لدفع المحادثات قدماً. ولفت إلى أنّه تلقى مسودة اتفاق من السفيرة الأمريكية في بيروت تحتوي على بنود محددة، مشيراً إلى أنه سيعلن موقفه النهائي الأسبوع المقبل.

وشدد بري على أن لبنان لن يقبل بأي تعديل أو إضافة على القرار 1701، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرقل المفاوضات ثلاث مرات سابقاً لكن الوضع الحالي مختلف وجدي.