مقتل وجرح 21 شخصاً بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

بدأ فصل جديد من فصول الحرب في المنطقة بقصف إسرائيلي طال مناطق في جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى، فيما طلبت الحكومة اللبنانية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» عاماً آخر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن امرأة قتلت وأصيب 20 شخصاً آخرون عقب سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، بينما قالت إسرائيل إن هؤلاء أصيبوا جراء انفجار ذخائر في مواقع لحزب الله استهدفها جيشها.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل لبنانية وإصابة 14 آخرين بجروح جراء ضربة طالت مبنى سكنياً في مدينة النبطية بجنوبي لبنان. وفي حين قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الشقة استهدفت بضربة من مسيرة، نفى الجيش الإسرائيلي هذا الأمر.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش لم يستهدف أي مبنى، بناء على المعلومات الموجودة بحوزتنا، فإن الحديث هو عن تعرض المبنى لإصابة قذيفة صاروخية كانت داخل الموقع، وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن طائراته قصفت في منطقة الشقيف المجاورة للنبطية، موقعاً كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله، ويعد جزءاً من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة نتيجة غارات سابقة.

وأشار إلى أنه رصد محاولات لإعادة إعماره، ولذلك تمت مهاجمة البنى التحتية في المنطقة، محذراً من أن وجود هذا الموقع ومحاولات إعماره تشكل خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وأفادت وزارة الصحة بأن هذه الغارات أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بجروح.

واعتبر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في بيان، أن إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات.

بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلّام، إن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية، كما تشكل تهديداً للاستقرار الذي نحرص على صونه.

في الأثناء، وجهت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طلبت فيها تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام بدءاً من 31 أغسطس المقبل.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إنه بناء على قرار مجلس الوزراء اللبناني وجهت الوزارة، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى غوتيريش، تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة عام بدءاً من 31 أغسطس 2025. وأكدت الوزارة في رسالتها تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه.