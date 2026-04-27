الرئيس اللبناني: لن أقبل باتفاقية ذلّ مع اسرائيل والخيانة يرتكبها من جرّ البلاد للحرب

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الإثنين أن الهدف من التفاوض المباشر مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، معتبرا أن من جرّ البلاد إليها هو من يرتكب "الخيانة"، في إشارة ضمنية الى حزب الله الذي وصف التفاوض المباشر بـ"خطيئة".

وخلال استقباله وفدا من منطقة حاصبيا في جنوب لبنان، قال عون وفق الرئاسة "هدفي هو الوصول الى انهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاقية الهدنة" التي وقعها البلدان عام 1949، متسائلا "هل اتفاقية الهدنة كانت ذلا؟ أؤكد لكم أنني لن اقبل بالوصول الى اتفاقية ذل".

وأوضح عون ردا على اتهامات حزب الله من دون أن يسميه "من جرّنا إلى الحرب في لبنان يحاسبنا اليوم لأننا اتخذنا قرار الذهاب إلى المفاوضات بحجة عدم وجود إجماع وطني، وسؤالي لهم هو: هل عندما ذهبتم إلى الحرب، هل حظيتم اولاً بالاجماع الوطني؟"، مضيفا "ما نقوم به ليس خيانة، بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية".