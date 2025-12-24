"بوزن 6 أطنان.. الهند تطلق أثقل أقمارها الصناعية

وضعت الهند أثقل قمر اصطناعي لها في مداره، الأربعاء؛ الأمر الذي أشاد به رئيس الحكومة ناريندرا مودي واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام" في قطاع الفضاء للدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO)، إنه تم إطلاق قمر الاتصالات "AST SpaceMobile"، الذي يزن 6.1 طن، إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ "LVM3-M6"، والذي حمل بذلك "أثقل حمولة تم إطلاقها من الأراضي الهندية" على الإطلاق.

وقال مودي إن هذا النجاح "يعزز قدرة الهند على إطلاق الصواريخ الثقيلة، ودورنا المتنامي في السوق التجاري لهذا القطاع"؛ وتأتي هذه الخطوة في وقت تطمح فيه بلاده للقيام بأول رحلة فضائية مأهولة في عام 2027، وإرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول عام 2040.

وفي بداية نوفمبر، أطلقت وكالة الفضاء الوطنية قمراً صناعياً آخر للاتصالات هو "CMS-03" ويزن 4.4 طن. ومن أجل القيام بهذا النوع من المهمات، تستخدم الوكالة نسخة معدلة من الصاروخ الذي استُخدم لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر فأغسطس 2023.

وقد طورت الهند قطاعها الفضائي بسرعة مذهلة خلال العقد الأخير، محققة إنجازات تضاهي تلك التي حققتها أعظم القوى في العالم، ولكن بتكاليف أقل بكثير.