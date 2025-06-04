الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الفيضانات

الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية تسببت بتدمير 10477 منزلاً

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 34 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية مانيبور شمال شرق الهند خلال الأيام الأربعة الماضية، وأسفرت أيضاً عن تعرض أكثر من 56 ألف شخصٍ لأضرار.

جهود إغاثة

وأوضحت السلطات المحلية في بيان أمس، أن الفيضانات أدَّت إلى تدمير 10477 منزلاً، وتسببت في تضرر آلاف السكان، في وقت تتواصل جهود الإجلاء والإغاثة بالمناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً فُقد بعدما جرفته مياه نهر في منطقة «إمفال» الشرقية أمس، كما تم إجلاء 2913 شخصاً من المناطق المتضررة.

وأنشأت السلطات المحلية ما لا يقل عن 57 مخيماً للإغاثة، معظمها في منطقة «إمفال» الشرقية، التي تعد الأكثر تضرراً جراء الفيضانات، كما تم تسجيل 93 انهياراً أرضياً في مناطق متفرقة من الولاية خلال الأيام الخمسة الماضية، وغرقت عدة مناطق في العاصمة الإقليمية «إمفال» وأجزاء واسعة من منطقة «إمفال» الشرقية، بعد أن فاضت مياه الأنهار واخترقت الجسور في مناطق كوراي وهينغانغ وشيكون، ما فاقم من حجم الأضرار وصعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة.