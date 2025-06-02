الفيضانات تقتل العشرات في نيجيريا والهند

أودت فيضانات مدمرة وانزلاقات طينية بحياة عشرات الأشخاص في نيجيريا والهند، بينما تسببت سيول وانهيارات طينية في إقليم صيني بأضرار في الطرق والمباني والجسور.

وارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية النيجر الواقعة وسط نيجيريا إلى 151 شخصاً على الأقل. ونقلت وكالة «شينخوا» للأنباء، عن إبراهيم حسيني، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر، قوله إنه تم انتشال أكثر من 50 جثة أخرى السبت في منطقة موكوا. وذكر حسيني أنه تم إنقاذ 11 مصاباً، مشيراً إلى أن عدد المتضررين بلغ 318 شخصاً، كما تأثرت 503 أسر على الأقل.

وكانت منطقة موكوا شهدت هطول أمطار غزيرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، تسببت في دمار واسع؛ حيث غمرت المياه عشرات المنازل وجرفتها.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، مع احتمالية سقوط زخات مطر في المنطقة الجنوبية أيضاً.

فيضانات الهند

وفي شمال شرق الهند، قُتل 30 شخصاً على الأقل جرّاء فيضانات وانهيارات أرضية أعقبت هطول أمطار موسمية على مدى يومين، وفقاً لحصيلة رسمية جديدة. وقال مسؤولون في إدارة الكوارث، إنّ ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في ولاية آسام، وقُتل تسعة آخرون في أروناتشال براديش، معظمهم في انهيارات أرضية. كذلك، قُتل خمسة أشخاص في ولاية ميزورام المجاورة، بينما لقي ستة آخرون حتفهم في ولاية ميغالايا واثنان في ناغالاند وتريبورا.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهر، بما في ذلك نهر براهمابوترا الذي ينبع من جبال هملايا ويتدفّق عبر شمال شرق الهند قبل أن يصبّ في دلتاه في بنغلادش.

وأعلن الجيش الهندي إنقاذ مئات الأشخاص «في عملية ضخمة» في ولاية مانيبور. وقال السبت، إنّه «تمّ نقل أشخاص إلى مناطق أكثر أماناً»، مشيراً إلى أنّه «تمّ توفير الغذاء والماء والأدوية الأساسية».

يوننان الصيني

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث سيول وانهيارات طينية في إقليم يوننان بجنوب غرب الصين مطلع الأسبوع، ما ألحق أضراراً بالطرق ودمر مباني وجسوراً وأحدث حالة من الفوضى.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إنه لم ترد أنباء عن وفيات أو مصابين، لكن أكثر من 4800 من سكان مقاطعة جونجشان تضرروا، ونقلت السلطات نحو ثلثهم على وجه السرعة.

وأضافت، إن أكثر من 600 سائح، كانوا يزورون المواقع الريفية ذات المناظر الخلابة في المنطقة السبت، وجدوا أنفسهم محاصرين، وأنه تسنى إنقاذ 500 منهم بحلول فجر أمس.

وشهد نهر دولونغ ارتفاع مياه الفيضانات إلى مستويات قياسية، وفقاً للسجلات التاريخية من محطة المراقبة الهيدرولوجية. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن مبنى مؤلفاً من أربعة طوابق بمحاذاة النهر انهار بعد أن أخلته السلطات.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة على مدار 12 ساعة إلى انقطاع التيار الكهربائي. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن أعمال إصلاح الطرق وخطوط الكهرباء جارية.