الهند توافق على تطوير نموذج لطائرة مقاتلة

وافقت الهند، أمس، على برنامج لتطوير نموذج تجريبي لطائرة مقاتلة، وهو مشروع يهدف إلى زيادة استقلالها في مجال الدفاع، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد نحو 3 أسابيع من مواجهة عسكرية مع باكستان. وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع، أن الوزير راجناث سينغ، وافق على النموذج التجريبي لطائرة مقاتلة متقدمة من الجيل الخامس (AMCA). وأضاف البيان، أن وكالة التطوير في مجال الطيران التابعة لوزارة الدفاع على وشك تنفيذ هذا البرنامج من خلال شراكة صناعية، مؤكداً أنها ستكون خطوة رئيسة نحو الاعتماد على الذات في قطاع الطيران.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت نيودلهي عن توقيع اتفاقية لشراء 156 طوافة قتالية خفيفة مصنعة محلياً. وخلال العقد الماضي، طورت الهند أول حاملة طائرات محلية الصنع، بالإضافة إلى سفن حربية وغواصات. وأصبحت الهند أيضاً واحدة من ست دول تمتلك قدرات هجومية نووية على الأرض والبحر والجو، بعد اختبار صاروخ باليستي من أول غواصة نووية منتجة محلياً. وقد حدثت هذا الشهر مواجهة مسلّحة بين الهند وباكستان استمرت 4 أيام، أشعلها هجوم في 22 أبريل استهدف سياحاً في الشطر الهندي من كشمير. وتخلل النزاع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة والمدفعية، أسفر عن مقتل 70 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف من كلا الجانبين، إلى أن أُعلنت في العاشر من مايو هدنة بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.