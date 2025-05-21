باكستان والهند توافقان على سحب القوات إلى مواقعها السابقة

اتفقت باكستان والهند على سحب القوات المنتشرة خلال اشتباكهما الأخير إلى مواقع وقت السلم، في خطوة نحو نزع فتيل التوتر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر استخباراتية باكستانية. وتم الاتفاق على الانسحاب خلال الجولة الأخيرة من الاتصالات عبر الخط الساخن بين كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.

ووفقاً للمصادر، ستعود الدولتان إلى مواقع الانتشار في وقت السلم على طول حدودهما وخط المراقبة، الحدود الفعلية التي تقسم كشمير، بحلول نهاية مايو الجاري.

ووفق ما نقل عن مسؤول رفيع المستوى في الجهاز الأمني الباكستاني، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، فإن هؤلاء الجنود سينسحبون تدريجياً للعودة إلى مواقع ما قبل النزاع بحلول أواخر مايو، مشيراً إلى أن كل هذه الترتيبات كان من المفترض أن تنجز في عشرة أيام، لكن سُجّل تأخر.

وفي 10 مايو، اتفقت الدولتان على وقف إطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بالمسيرات والصواريخ والغارات الجوية التي استهدفت المنشآت العسكرية والقواعد الجوية لبعضهما بعضاً.

وكانت الشرارة التي أشعلت التوترات الأخيرة هي الهجوم المسلح في 22 أبريل في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهنود.