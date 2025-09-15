محادثات تجارية هندية أمريكية وسط توتر بسبب الرسوم الجمركية

تستعد الهند والولايات المتحدة لعقد محادثات تجارية في نيودلهي "الثلاثاء" بهدف تسوية خلافات متعلقة بالرسوم الجمركية، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية هندية.

تواجه الهند، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في العالم، حالياً رسوماً جمركية أمريكية مرتفعة على معظم صادراتها، ولم تتمكن حتى الآن من إبرام اتفاق تجاري يخفف من هذا العبء.

وأدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، برفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 % رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، في محاولة منه لممارسة ضغط على موسكو في حربها على أوكرانيا، إلى توتر العلاقات بين البلدين.

ورغم هذا الفتور الدبلوماسي، أكد قادة البلدين أخيرا التزامهم مواصلة المفاوضات.

وذكرت صحيفة "ذي إنديان إكسبريس" نقلا تصريحات للمسؤول في وزارة التجارة الهندية راجيش أغاروال خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن المسؤولين سيجرون مناقشات مباشرة حول التجارة الثلاثاء.

وقالت قناة "إن دي تي في" إن مساعد ممثل التجارة الأمريكي لشؤون جنوب آسيا ووسطها بريندان لينش سيكون ضمن الوفد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تعد "مقدمة" لجولة تفاوضية محتملة في المستقبل.

وتأتي هذه المناقشات بعد أسبوع من إعلان ترامب استمرار المحادثات بين نيودلهي وواشنطن لتسوية مسألة الحواجز التجارية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي "أنا واثق من أنّنا لن نجد صعوبة في التوصل إلى نتيجة إيجابية لبلدينا العظيمين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أشار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى أن الولايات المتحدة والهند "صديقان مقرّبان وشريكان طبيعيان"، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإنهاء المناقشات "في أقرب وقت ممكن".

