تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان للأحد

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الخميس، أن باكستان والهند اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار بينهما حتى 18 مايو الجاري، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جرى بين قيادتي الجيش في البلدين.

وأوضح دار، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ، أن التمديد جاء نتيجة سلسلة من الاتصالات عبر الخط الساخن بين مديرَي العمليات العسكرية في الجانبين، كان آخرها في 14 مايو.

وأضاف أن وقف إطلاق النار تم تمديده في البداية حتى 12 مايو، ثم جرى تمديده لاحقاً حتى 14 مايو، وفي اتصال جديد بتاريخ 14 مايو تم الاتفاق على تمديده حتى 18 من الشهر ذاته.

وبحسب الوزير الباكستاني، فإن التمديد الحالي سيظل سارياً حتى يوم الأحد المقبل.