اشتباكات بكشمير.. هل يصمد وقف النار بين الهند وباكستان؟

قال المدير العام للعمليات العسكرية الهندية أمس، إن ضربات الهند في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير وفي باكستان قتلت أكثر من 100 مسلح، من بينهم قادة بارزون.

وقال الليفتنانت جنرال راجيف جاي إن القوات المسلحة الهندية ضربت تسع منشآت للبنية التحتية ولتدريب المتشددين، من بينها مواقع لجماعة «عسكر طيبة» التي تحملها الهند المسؤولية على تنفيذ ضربات كبيرة في الهند وفي إقليم كشمير. وتابع جاي «لقد حققنا مفاجأة كاملة»، مضيفاً أن رد باكستان كان «غير منتظم ومهزوزاً».

ووافقت الدولتان على هدنة السبت بعد محادثات لتخفيف حدة المواجهة العسكرية الأكثر خطورة بينهما منذ عقود. ولكن وقف إطلاق النار اهتز بعد ساعات فقط من القتال خلال الليل في إقليم كشمير، واتهم الجانبان بعضهما البعض بانتهاك الاتفاق أكثر من مرة. كما شوهدت طائرات مسيرة السبت فوق الشطر الهندي من كشمير وولاية غوغارات الغربية، وفقاً لمسؤولين هنود.

خط ساخن

وقال القائد العام للعمليات العسكرية الهندية إن الجيش أرسل «رسالة عبر خط ساخن» إلى باكستان أمس، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد في حال تكرارها.

وجاءت تصريحات المسؤول الهندي في وقت لا يزال وقف إطلاق النار، الذي بدأ قبل 24 ساعة، صامداً على ما يبدو بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاكات أولية السبت.

وساعدت جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة في التوصل لوقف إطلاق النار بعد أن بدا أن النزاع آخذ في التوسع على نحو مقلق. لكن بعد ذلك بساعات فقط شهد الشطر الهندي من كشمير، حيث يتركز معظم القتال، قصفاً مدفعياً.

بحاجة لوقت

وقالت السلطات وسكان وشهود إن انفجارات من أنظمة الدفاع الجوي دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين. وقال الليفتنانت جنرال راجيف جاي القائد العام للقوات المسلحة الهندية خلال مؤتمر صحافي في إشارة إلى وقف إطلاق النار «أحياناً، تستغرق هذه التفاهمات وقتاً لتؤتي ثمارها وتتجلى على أرض الواقع... كانت القوات المسلحة (الهندية) في حالة تأهب قصوى (السبت) ولا تزال على هذه الحالة».

وأضاف جاي أن قائد الجيش الهندي كلف القادة العسكريين بالتعامل مع أي «انتهاكات من أي نوع» عبر الحدود بأفضل طريقة يرونها مناسبة.

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني خلال مؤتمر صحافي إن باكستان قصفت 26 منشأة عسكرية هندية، فيما حلقت عشرات الطائرات المسيرة فوق مدن هندية كبرى، منها العاصمة نيودلهي، في عمليات هجومية السبت.