الهند وباكستان .. تصعيد بالطائرات المسيرة والمدفعية

وأوقفت الهند بطولة الكريكيت «تي 20» بعد توقف مباراة في منتصفها وإطفاء الأنوار. وقال الجيش الهندي: «إن القوات الباكستانية لجأت إلى انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار على طول الحدود الفعلية بين البلدين في كشمير»، م
ضيفاً: «تصدينا لهجمات مسيّرات وقمنا بالرد بشكل مناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن جميع المخططات سيتم الرد عليها بالقوة.
وذكر مسؤولون في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، أن 5 مدنيين، منهم رضيع، قُتلوا وأصيب 29 آخرون في قصف عنيف عبر الحدود خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وأضاف المسؤول: «اشتعلت النيران في عدة منازل وألحق القصف في قطاع أوري أضراراً.. وقُتلت امرأة وأصيب 3 أشخاص في القصف الذي وقع ليلاً».
كما ذكر رئيس الحكومة الإقليمية عمر عبد الله سماع انفجارات متقطعة في جامو حيث يتواجد، مضيفاً أن المدينة غارقة في الظلام. ودوت صفارات الإنذار لأكثر من ساعتين في مدينة أمريتسار الحدودية الهندية، وطلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.
وأفاد شاهدان بسماع دوي انفجارات متعددة في مدينة جامو بالقسم الخاضع للهند في كشمير لليوم الثاني على التوالي، فضلاً عن مشاهدة مقذوفات في السماء بعد انقطاع للتيار الكهربائي.
تدابير احترازية
وأُغلقت المدارس ومراكز التدريب في منطقة بيكانير بولاية راجاستان الصحراوية الهندية. وقال سكان المناطق القريبة من الحدود الباكستانية: «إن السلطات طلبت منهم الانتقال إلى أماكن أبعد.
وبحث إمكانية الانتقال للعيش مع أقاربهم أو في أماكن الإقامة التي أعلنتها الحكومة». وأصدرت المديرية العامة للشحن في الهند تعليمات لكل الموانئ والمرافئ والسفن بتعزيز الأمن، وسط تزايد المخاوف من تهديدات محتملة.