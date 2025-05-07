الجيش الهندي يستهدف بالصواريخ 9 مواقع في باكستان

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء أن قواتها شنّت «ضربات دقيقة» على 9 مواقع تضم «بنى تحتية» داخل باكستان، وذلك بعد أيام من اتهامها إسلام أباد بتنفيذ هجوم دام في الجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه.

وقالت الحكومة في بيان «قبل قليل»، أطلقت القوات الهندية عملية (...) ضربت خلالها بنية تحتية في باكستان وإقليم كشمير.

ومن جهة أخرى توعّد الجيش الباكستاني بالردّ على الضربات الهندية، التي أصابت 3 مناطق في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني، مشيراً إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في الشطر الباكستاني من كشمير وفي البنجاب بسماع دوي انفجارات قوية. وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جنرال أحمد شودري «سنرد في الزمان والمكان» المناسبين.