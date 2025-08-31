الهند: إغلاق شامل للمدارس في جامو غداً بسبب الأمطار





أعلنت إدارة التعليم في إقليم جامو بشمال الهند أن جميع المدارس الحكومية والخاصة ستبقى مغلقة غداً الاثنين، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي ضربت المناطق الجبلية في الإقليم.

وكانت المدارس في المنطقة قد أغلقت خلال الأسبوع الماضي كإجراء احترازي في ظل التحذيرات الجوية، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وجاء في البيان الرسمي لمدير إدارة التعليم ، نسيم جاويد شودري: "نظرا لاستمرار هطول الأمطار والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية، وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، تقرر أن تبقى جميع المدارس الحكومية والخاصة في إقليم جامو مغلقة يوم 1 سبتمبر 2025 (الاثنين)".