تبادل إطلاق نار على الحدود بين الهند وباكستان

أفادت مصادر عسكرية هندية، أمس، بأن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق نار من جانب القوات الباكستانية استهدف بعض المواقع الهندية على طول خط السيطرة في جامو وكشمير مساء أول من أمس.

وقالت المصادر لقناة «إن دي تي في» الهندية، إن قوات الأمن ردت بفعالية على الجيش الباكستاني، وأشارت إلى عدم وقوع إصابات. وأضافت المصادر: «بدأت باكستان مساء الخميس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة.

وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم». وأفاد مسؤول إداري كبير في الشطر الباكستاني من كشمير، بأن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وصرّح سيد أشفق جيلاني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرة والمدارس مفتوحة.

ومن المقرر أن يراجع قائد الجيش الهندي الترتيبات الأمنية ويزور موقع الهجوم. وقال مصدر في الجيش الهندي، إن قائد الجيش الجنرال، أوبيندرا دويفيدي، سيزور كشمير لمراجعة الترتيبات الأمنية.

ومن المرجح أن يزور موقع الهجوم. بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لنظيره الهندي ناريندرا مودي، عن شعوره بالفزع بسبب الهجوم الذي شهده إقليم كشمير.

وقال ناطق باسم ستارمر، إنه أعرب عن تعازيه الحارة بالنيابة عن الشعب البريطاني لجميع المتضررين، وأحبائهم والشعب الهندي. كما دعت الأمم المتحدة، الهند وباكستان، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك: «نحض الحكومتين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تدهور الوضع».

وجاء في البيان: «نعتقد أن أي خلافات بين باكستان والهند يمكن ويجب أن تحل بشكل سلمي من خلال المشاركة المتبادلة الهادفة». يشار إلى أن التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان عقب هجوم في الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 سائحاً.

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