ترامب يرفع الرسوم على الهند بسبب النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير، بسبب مشترياتها من النفط الروسي، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية ستة أشهر، في حين اشتكت جنوب أفريقيا من أن التعريفات الجمركية تعرض 30 ألف وظيفة للخطر.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال «الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة، لتحقيق أرباح طائلة.

لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية». وتابع «لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة».

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين هنديين قولهما، في وقت سابق، إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا، رغم تهديدات ترامب.

تعليق أوروبي

في بروكسل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد الاتفاق الذي أبرم مع ترامب.

ويثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عدداً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية.

كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي، والذي حدد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المئة، لم يشمل استثناءات، مثل السيارات وقطع غيارها.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور المزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وأوضح المتحدث باسم الاتحاد «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة، لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وهو ما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو».

تهديد وظيفي

وفي بريتوريا، قالت سلطات جنوب أفريقيا، إن التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، تعرّض حوالي 30 ألف وظيفة للخطر.

وذلك قبل أربعة أيام من دخول الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 30 % على معظم الواردات من جنوب أفريقيا، حيز التنفيذ، يوم 8 أغسطس الحالي.

وفي تحديث بشأن تدابير التخفيف، حذر مسؤول حكومي كبير، من أن ما يقدر بنحو 30 ألف وظيفة معرضة للخطر، إذا كان الرد على التعريفات المرتفعة «سيئاً».

وقال سيمفيوي هاميلتون المدير العام لإدارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا «إن هذه التقديرات تستند إلى المشاورات الجارية التي تجريها الوزارة مع جميع قطاعات الاقتصاد، من السيارات والزراعة وجميع القطاعات الأخرى التي ستتأثر».

في رسالته الأسبوعية للشعب، أمس، قال الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، إنه على جنوب أفريقيا التكيف بسرعة مع الرسوم الجمركية، لما قد يكون لها من تأثير كبير في الاقتصاد، والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات التصدير إلى الولايات المتحدة، والعمال الذين توظفهم.