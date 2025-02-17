18 قتيلاً بتدافع بمحطة قطارات في نيودلهي

لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً حتفهم في تدافع في محطة قطار في العاصمة الهندية حدث أثناء مغادرة قطارات إلى أكبر تجمع ديني في العالم «كومبه ميلا» الذي يستقطب ملايين الهندوس، وفق ما قالت مصادر طبية. وصرحت الدكتورة ريتو ساكسينا، نائبة مدير مستشفى لوك ناياك في نيودلهي: «يمكنني أن أؤكد 15 حالة وفاة في المستشفى، قضى معظمهم اختناقاً، هناك أيضاً 11 مصاباً آخرين ومعظمهم حالتهم مستقرة ويعانون من إصابات».

من جهتها، نقلت قناة إن دي تي في عن مسؤول في مستشفى آخر في المدينة قوله إن ثمة ثلاثة قتلى إضافيين. ومعظم القتلى من النساء والأطفال. وأكد وزير السكك الحديد، أشويني فايشناو، أنه يجري تسيير قطارات خاصة إضافية من نيودلهي للتعامل مع تدفق المصلين. وقال إنه تم إصدار أمر بإجراء تحقيق في أسباب الحادث.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه يشعر بالأسى بسبب التدافع. وكتب على منصة إكس: «أفكاري مع كل من فقدوا أحباءهم. أدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل». ويقول المنظمون إن حدث هذا العام سيكون غير مسبوق من حيث نطاقه، إذ يُتوقع أن يشارك فيه 400 مليون زائر.

وفي نهاية يناير، قُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وأصيب 90 بجروح في براياغراج في شمال الهند، جراء التدافع خلال المهرجان الهندوسي الضخم كومبه ميلا الذي يُنظم كل 12 عاماً. ويُعرَّف هذا التجمع بأنه الأكبر على الإطلاق لأنه يجتذب عشرات الملايين من كل أنحاء الهند وخارجها للاغتسال عند التقاء النهرين المقدسين لدى الهندوس، نهر الغانج ويامونا.