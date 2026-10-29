إعصار يضرب شرق الهند ويودي بحياة 3 أشخاص

ضرب إعصار ولاية أندرا براديش شرقي الهند الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالمنازل والأراضي الزراعية، بعدما أجلت السلطات عشرات الآلاف من السكان.

وقال رئيس وزراء الولاية، إن. تشاندرا بابو نايدو، إن الرياح والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أرناب تسببت في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والطرق والبنية التحتية للكهرباء، وألحقت أضرارا جسيمة بـ 14 منطقة ساحلية. وطلب مساعدة عاجلة من الحكومة المركزية.

وقالت السلطات إن أرناب وصل إلى اليابسة في وقت مبكر من الأربعاء بوصفه عاصفة إعصارية شديدة للغاية، بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 135 كيلومترا في الساعة (84 ميلا في الساعة)، قبل أن تضعف مع تحركها إلى داخل البلاد.

وقال مسؤولون إن امرأتين لقيتا حتفهما صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين بمدينة فيساكاباتنام الساحلية، بينما قتل شخص آخر إثر سقوط شجرة في منطقة جودافاري الشرقية.

وأضاف المسؤولون أن الإعصار ألحق أضرارا بمحاصيل زراعية على مساحة 79 ألف فدان، فضلا عن عشرات المنازل.

وفي منطقة كوناسيما الخصبة، لحقت أضرار واسعة بمزارع الموز وجوز الهند، واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء المنطقة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية ستستمر في المناطق الساحلية من أندرا براديش وأجزاء من ولاية أوديشا الجنوبية، مع تلاشي العاصفة. وأدت الأمطار إلى غمر عدة مناطق منخفضة في فيساكاباتنام بالمياه.

وأُجلي ما لا يقل عن 180 ألف شخص من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات في أندرا براديش قبل وصول الإعصار. كما ألغت السلطات بعض خدمات القطارات، وأمنت قوارب الصيد، وأرسلت فرقا طبية إلى المناطق المتضررة.