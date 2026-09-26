الولاية الأغنى في الهند ضحية الجفاف

أعلنت السلطات الهندية السبت أن الجفاف طال ثلاثة أرباع ولاية ماهاراشترا، الأغنى في البلاد، بعد فترة طويلة من شح الأمطار في الولاية التي تضم مدينة مومباي.

جاء ذلك بعدما توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن ينتهي موسم الأمطار الموسمية السنوي في الهند بكميات دون المعدل، ما يهدد سبل عيش المزارعين.

وقالت دائرة الأرصاد إن ظاهرة إل نينيو المناخية، التي تشهد قوة أكبر من المعتاد وتتسبب عادة بطقس أكثر جفافا في جنوب آسيا، أدّت أيضا إلى أنماط غير مألوفة لهطول الأمطار.

وأعلنت حكومة ماهاراشترا، وهي ولاية شاسعة في غرب البلاد عاصمتها مومباي المركز المالي والتجاري للهند، أن الجفاف يطال 74 في المئة من مساحتها.

وقال رئيس حكومة الولاية ديفيندرا فادنافيس إن السلطات تقف "بحزم إلى جانب المزارعين" خلال الأزمة.

وأفاد مكتبه بأن الحكومة ستقيّم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل و"تضمن حصول المزارعين والعمال الزراعيين والأسر الريفية على المساعدة اللازمة في الوقت المناسب".

و"إل نينيو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط بارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ، ويمكن أن تغيّر أنماط الرياح وهطول الأمطار حول العالم.

ويعتمد مئات الملايين من سكان الهند على موسم الأمطار الموسمية الممتد من يونيو إلى سبتمبر دعما للزراعة والصناعة.

ويبلغ عدد سكان ماهاراشترا 130 مليون نسمة، وهي من الولايات الزراعية الرئيسية في البلاد، وتنتج القطن وفول الصويا وقصب السكر والبقول.

وتتأثر مناطق جنوب الهند أيضا بشح الأمطار، إذ أعلنت ولاية كارناتاكا بدورها تقديم مساعدات للمزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف.