مقتل 7 عمال في انهيار نفق تحت الإنشاء في مشروع للطاقة الكهرومائية في الهند

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن نفقا تحت الإنشاء في مشروع للطاقة الكهرومائية في ولاية أوتاراخاند الجبلية شمال الهند انهار الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل سبعة عمال على الأقل.

وتم إطلاق عملية إنقاذ بعد تدفق مفاجئ للمياه والحطام إلى النفق في مشروع فيشنوجاد-بيبالكوتي للطاقة الكهرومائية في منطقة تشامولي في وقت متأخر من ليلة الخميس، طبقا لما قاله كبير مسؤولي المنطقة جاوراف كومار.

وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، بوشكار سينج دهامي للصحفيين إنه من بين 22 شخصا، كانوا يعملون في النفق، تم إنقاذ 12 شخصا أحياء ولا يزال ثلاثة آخرون مفقودين.

وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ، التابعة لقوات الاستجابة للكوارث على الصعيد الوطني وفي الولايات وشرطة الحدود للهند والتبت وخدمات الإطفاء، تكافح ارتفاع منسوب المياه والحطام أثناء بحثها عن العمال الباقين.