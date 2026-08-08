الهند: ارتفاع ضحايا فيضانات ولاية آسام إلى 98 قتيلاً

لا يزال الوضع المتعلق بالفيضانات في ولاية آسام الهندية قاتماً، مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 98 قتيلا ، بينما بلغ عدد المتضررين نحو 155 ألف شخص في 13 منطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم السبت نقلا عن نشرة رسمية أصدرتها هيئة إدارة الكوارث في الولاية.

وقالت النشرة الصادرة ليلة أمس الجمعة ، إن آخر حالة وفاة تم الإبلاغ عنها كانت من دائرة إيرادات ماهمورا في مقاطعة تشاريديو بالولاية .

وتأثرت ثلاث عشرة منطقة بمياه الفيضانات، مما أثر على 464 قرية.

وبلغ إجمالي المتضررين 155849 شخصا، وكانت منطقة جولاجات هي الأكثر تضررا، حيث تأثر 58750 شخصا، تليها سيفاساجار 48286 شخصا وجورهات 25259 شخصا.

وتأثر بالفيضانات أول أمس الخميس، أكثر من 168 ألف شخص في 15 منطقة.

وتسببت الفيضانات في غرق مساحة زراعية قدرها نحو 10748 هكتارا ، بينما تضرر أكثر من 47 ألف حيوان.

كما طالت الأضرار البنية التحتية، ومن بينها العديد من الطرق والجسور والمنازل ، حسبما ذكرت النشرة.