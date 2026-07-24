مقتل 50 شخصاً ونزوح 700 ألف بسبب فيضانات في الهند

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن الفيضانات في ولاية آسام شمال شرق الهند أودت بحياة 50 شخصا على الأقل وأدت إلى نزوح 700 ألف، بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة تسببت في فيضان نهر براهمابوترا.

واجتاحت مياه النهر، وهو واحد من أكبر الأنهار في آسيا وينبع من منطقة التبت الصينية ويتدفق لمسافة حوالي 900 كيلومتر(560 ميلا) عبر ولاية آسام، القرى وجرفت منازل وأجبرت حوالي 300 ألف شخص على التوجه إلى مخيمات إغاثة تديرها الحكومة، حسب مسؤولين.

وقال رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما إن السلطات قدمت غذاء وإمدادات إغاثة إلى ضحايا الفيضانات، بما في ذلك إنزال جوي من مروحيات.

وأضاف أن حوالي 900 قرية غرقت وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 7000 منزل.

وذكر مسؤولون أن الشرطة وفرق الاستجابة للكوارث ومتطوعون محليون يعملون لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل وتوصيل إمدادات أساسية إلى المناطق التي تضررت من الفيضانات.