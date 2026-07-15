الهند تبدأ مراقبة جميع السفن التي تحمل مواطنيها عبر هرمز

ستبدأ الهند، التي تمثل أكثر من 12% من البحارة العالميين، مراقبة مستمرة لجميع السفن التي تحمل مواطنيها عبر الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان.

وقالت الحكومة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن المديرية العامة للملاحة ستنشئ لوحة معلومات لتتبع كل مواطن هندي على متن السفن في المنطقة، بغض النظر عن العلم، وتقديم بيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حول موقع السفينة وملكيتها وشحنتها وعدد أفراد طاقمها وسلامته وتقييم المخاطر والرحلة المقصودة وميناء التوقف التالي ومنشآت الدعم المتاحة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال وزير الملاحة ، سارباناندا سونوال في البيان "أعربت الهند عن استيائها القوي واعتراضها على أسلوب الهجمات على السفن التجارية المدنية العاجزة عن الدفاع عن نفسها".

وأضاف "أسفرت تلك الهجمات عن مقتل وإصابة بحارة هنود بجروح خطيرة، وهم من العاملين الأساسيين الذين يضمنون حسن سير سلاسل التوريد العالمية، نتيجة لهذه الهجمات التي بلا مبرر أو مسوغ ".

يشار إلى أن الفلبين والهند تشكلان حوالي 30% من القوى العاملة البحرية العالمية. وتعزز الهند الأمن لحماية بحارتها بعد مقتل بحار وإصابة عشرة آخرين في هجمات على السفينتين التجاريتين، "إم.تي" البهية و"إم.تي" مومباسا ، أثناء عبورهما مضيق هرمز هذا الأسبوع.

وكانت السفينتان تحملان 30 بحارا هنديا من بين طاقم مكون من 46 فردا عندما تعرضتا لهجوم.