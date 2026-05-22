فحص مشدد للعائدين من دول انتشار إيبولا بمطار واشنطن دالاس

أعلنت واشنطن، أمس، أن الرعايا الأمريكيين الذين تواجدوا في دول انتشار إيبولا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لن يُسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوص مشددة.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في ⁠جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يُسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر ‌مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة.

وتطبق المراكز الأمريكية للسيطرة ‌على الأمراض ‌والوقاية منها وإدارة الجمارك وحماية الحدود إجراءات فحص صحي مشددة في مطار دالاس للتعامل مع تفشي ‌فيروس إيبولا.

وذكرت إدارة ‌الجمارك ⁠وحماية الحدود أنه تم تحويل مسار رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس» من ⁠باريس إلى ‌ديترويت، أول من أمس، لتتجه إلى ⁠مونتريال بعد صعود راكب من جمهورية ⁠الكونغو الديمقراطية على متنها «بطريق الخطأ».

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض ⁠والوقاية منها يوم الاثنين الماضي أنها بصدد تعليق دخول المسافرين الذين كانوا موجودين بجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان خلال الأسابيع التي تسبق وصولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك للحد من ‌خطر انتشار فيروس إيبولا.

في الأثناء أعلنت الهند والاتحاد الأفريقي تأجيل قمة منتدى الهند - أفريقيا التي كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيودلهي، وذلك بسبب «التطورات الصحية المتسارعة في أجزاء من أفريقيا».

وأصدرت وزارة الخارجية الهندية الإعلان، أمس، في وقت يواجه فيه مسؤولو الصحة في الكونغو تفشياً لفيروس إيبولا.

وأوضح البيان المشترك أنه تم اتخاذ القرار حرصاً على «ضمان المشاركة الكاملة للقادة الأفارقة والجهات المعنية، ومراعاة للوضع الصحي العام المستجد في القارة».

وأعلن عاملون في مجال الرعاية الصحية ومنظمات إغاثة في شرق الكونغو، أمس، أنهم بحاجة ماسة إلى المزيد من الإمدادات والكوادر الطبية لمواجهة تفشي فيروس إيبولا، في ظل استمرار الجماعات المسلحة في تهديد أمن المنطقة التي تعاني أصلاً من نزوح وأزمة إنسانية.

وأكد متحدث باسم حركة «إم 23» المسلحة وجود حالة إصابة بفيروس إيبولا في إقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخاضع لسيطرة المتمردين المدعومين من رواندا. وأضاف أن الشخص المصاب «قادم من مدينة كيسنغاني» الواقعة في إقليم تشوبو في شرق البلاد، حيث لم تُسجل إلى الآن أيّ إصابات في التفشي الحالي لإيبولا.