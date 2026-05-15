عواصف تودي بحياة 89 شخصاً في ولاية أوتار براديش الهندية

قضى 89 شخصاً جراء عواصف قوية تخللتها رياح عاتية وبرق وأمطار وبرَد في أوتار براديش، أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان في الهند، فيما أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا العاصفة.

وقال مكتب مفوض الإغاثة في بيان، إنه بسبب الأحوال الجوية السيئة في 13 مايو، وردت تقارير عن سقوط 89 قتيلاً و53 جريحاً ونفوق 114 رأساً من الماشية وتضرر 87 منزلاً في الولاية.

وذكر مسؤول إغاثة بالولاية لوكالة «رويترز» أن بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل.

وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة.

في الأثناء أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا العاصفة في ولاية أوتار براديش، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.