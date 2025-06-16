تحطم مروحية شمال الهند يودي بحياة 7 أشخاص

تحطمت مروحية قرب مزار ديني بولاية أوتاركاند، شمالي الهند في وقت مبكر، أمس، ما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 7 أشخاص، على ما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» (PTI) الهندية.

ونقلت الوكالة عن ناندان سينج راجوار مسؤول إدارة الكوارث في منطقة رودرابراياج، قوله: إن الحادث وقع فوق غابات جوريكوند وسط رؤية سيئة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الوكالة إلى أن المروحية كانت في طريقها إلى «معبد كيدارناث» الهندوسي، والضحايا هم 6 أشخاص والطيار.

وقال المفتش العام راجيف سواروب إن الحادث وقع في «منطقة نائية للغاية»، مشيراً إلى أنه تم إرسال فرق من الشرطة وقوة الاستجابة للكوارث بالولاية إلى الموقع.

يأتي الحادث بعد أيام من حادث تحطم طائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية الهندية متجهة إلى لندن بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أودى بحياة أكثر من 270 شخصاً.