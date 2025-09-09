ألمانيا تقرر دعم أوكرانيا بآلاف المسيّرات بعيدة المدى

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن بلاده ستطلق «مبادرة» تزود في إطارها أوكرانيا بـ«آلاف المسيّرات بعيدة المدى» لمساعدتها على التصدي للحرب الروسية.

وقال بيستوريوس في اجتماع لحلفاء أوكرانيا في لندن: إن ألمانيا «توسّع إمكانيات أوكرانيا لإضعاف آلة الحرب الروسية في المناطق النائية، ما يوفّر قدرة دفاعية فعالة».

وأوضح أنه في إطار «مبادرة الضربات العميقة الجديدة» التي تطلقها ألمانيا «سنبرم عدداً من العقود مع شركات أوكرانية يصل مجموعها إلى 300 مليون يورو (350 مليون دولار)».

وأفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مايو، أثناء زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن برلين ستساعد كييف على تطوير أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأشار ميرتس، حينذاك إلى أن وزيري دفاع البلدين سيوقعان مذكرة تفاهم لإنتاج أنظمة أسلحة بعيدة المدى، مشيراً إلى أنه لن يتم فرض قيود على المدى المتاح لكييف.

وخلال اجتماع، اليوم "الثلاثاء"، لمجموعة الاتصال للدفاع المعنية بأوكرانيا والتي تضم 50 بلداً، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأن المملكة المتحدة ستواصل إرسال مسيّرات هجومية «ضرورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا».

وأضاف أثناء الاجتماع «على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، ستموّل المملكة المتحدة تسليم آلاف المسيّرات بعيدة المدى وذات الاتجاه الواحد المصنّعة في المملكة المتحدة والتي تدعم شراكتنا القائمة منذ مئة عام مع أوكرانيا».

ويأتي ذلك بعد توصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيلينسكي إلى اتفاق لإنتاج مسيّرات عسكرية بشكل مشترك أثناء زيارة قام بها الرئيس الأوكراني إلى المملكة المتحدة في يونيو.

كما أعلنت لندن في يناير، بأنها ستقود إلى جانب لاتفيا، تحالفاً دولياً يهدف إلى إرسال 30 ألف مسيّرة لأوكرانيا عبر «الصندوق الدولي لأوكرانيا» الذي تقوده لندن.

ويتولى الصندوق الذي يحصل على تبرعات من حلفاء وشركاء أوكرانيا شراء معدات عسكرية ذات أولوية، تشمل أنظمة دفاع جوية ومدفعية. وأفاد هيلي، "الثلاثاء"، بأن الصندوق جمع حتى الآن ملياري جنيه إسترليني (2,7 مليار دولار).