الفرنسي "لوكاس فيليب" يتسلم رئاسة الإنتربول

انتُخب يوم الخميس المراقب العام للشرطة الفرنسية لوكاس فيليب رئيساً جديداً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في ختام اجتماع جمعيتها العامة بمراكش، وفق ما أعلنت المنظمة التي تسعى لتسهيل التعاون الأمني الدولي، على منصة "إكس".

وتنتخب الجمعية العامة للمنظمة، التي تضم 196 بلداً، رئيساً كل أربعة أعوام يظل دوره شرفياً.

وقد حصل فيليب على صوتاً (51.2% بالمئة) متقدماً على منافسيه التركي مصطفى سيركان سابنجا والناميبية آن ماري نايندا والإثيوبي ديميلاش جيبريمايكل ويلدييس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.84

اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة، في دورتها الـ 93 التي انطلقت يوم الاثنين في مراكش، قراراً يحذر من تنامي التهديد الذي تمثله شبكات الاحتيال العابرة للحدود، والاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من قبلها، وارتباطها بالاتجار في البشر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

ودعا القرار إلى تقوية التبادل الآني للمعلومات والعمليات المشتركة متعددة الجنسيات بدعم من الإنتربول، في مواجهة هذه التهديدات.