تفاصيل عملية تحرير الرهائن المحتجزين في مطعم بضواحي باريس

نجحت قوات الأمن الفرنسية في تحرير الرهائن الأربعة المحتجزين في مطعم "لو أوليفييه" بضواحي العاصمة باريس، وإلقاء القبض على محتجز الرهائن الذي تبين أنه نجل صاحب المطعم.

وكان مطعم "لو أوليفييه"، قد شهد ظهر اليوم ، حادث احتجاز 4 رهائن بدأت عند الساعة الواحدة ظهراً، واستمرت حوالي ثلاث ساعات قبل أن يتم تحريرهم دون أن يصاب أي منهم بأذى، بحسب ما أكده مسؤولون أمنيون لوسائل الإعلام في موقع الحادث.

وأفادت مصادر رسمية للشرطة الفرنسية أن رجلا مسلحا بسكين، قام بالتحصن داخل المطعم الذي يعود لوالده، واحتجز أربعة موظفين كرهائن، فيما تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لجهاز الشرطة من اعتقال المشتبه به، إذ أظهرت التحقيقات الأولية أن الرجل كان يعاني من اضطرابات إدمان المخدرات وهو معروف لدى الشرطة.

وكانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافة في موقع الحادث، وأغلقت شارع "إرنست رينان" القريب من الطريق الدائري الباريسي، لتأمين المنطقة وضمان سلامة الجميع، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع وراء هذا العمل.