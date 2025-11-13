جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في مارس

قالت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 مارس إلى الثالث من يونيو 2026.

وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في سبتمبر .

وكتب ساركوزي على منصة إكس عقب عودته إلى فرنسا "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".

وأدين ساركوزي بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، سقوطا مدويا لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.