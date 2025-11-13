Al Bayan
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في مارس

وكالات

قالت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 مارس إلى الثالث من يونيو 2026.

وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في سبتمبر .

وكتب ساركوزي على منصة إكس عقب عودته إلى فرنسا "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".

وأدين ساركوزي بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، سقوطا مدويا لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.