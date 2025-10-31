لص بنوك سابق: مجوهرات اللوفر لن تباع بأكثر من بضعة ملايين يورو

قال ديفيد ديكلو، وهو لص بنوك ومجوهرات سابق لقناة "آر تي إل" اليوم الجمعة، إن اللصوص الذين سرقوا مجوهرات من متحف اللوفر في باريس لن يحصلوا إلا على جزء بسيط من القمة التقديرية للجواهر لأن الأحجار الثمينة سيتم تقطيعها.

وذكر ديكلو: " فلنقل إنهم يمكنهم أن يحصلوا على 4ر3 مليون يورو، أو 5 مليون يورو من الـ 88 مليون يورو".

وقدرت سلطات المتحف القيمة الإجمالية للجواهر بـ 88 مليون يورو (102 مليون دولار).

وذكر ديكلو: "على هذا المستوى، لكل شخص شبكته الخاصة من الوسطاء. وفي هذا الوسط، يوجد صائغو أحجار كريمة بين هؤلاء الوسطاء، يتولون تقطيع المجوهرات. كنت أعرف صائغي أحجار كريمة يديرون متاجر مجوهرات، وكانوا يمارسون هذا النشاط إلى جانب عملهم."

واشتهر ديكلو في فرنسا كممثل كوميدي بعد اعتزاله الجريمة. وتوقع أن يتم تقطيع المجوهرات المسروقة خلال أيام، وأنها لن يتسنى تعقبها.