سرقة اللوفر.. هل تحل الاعتقالات اللغز الفرنسي؟

قالت ممثلة الادعاء لور بيكو في باريس إنه تم إلقاء القبض على مشتبه بهم في قضية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في باريس.

وأضافت ممثلة الادعاء أن المحققين قاموا بعمليات الاعتقال مساء أمس السبت، مضيفا إن شخصا من بين من تم اعتقالهم كان يستعد لمغادرة البلاد من مطار شارل ديغول.

وكانت قناة بي اف ام تي في وصحيفة لوباريزيان قد ذكرتا في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على اثنين مشتبه بهما واحتجازهما. ولم تؤكد ممثلة الادعاء في باريس لور بيكو عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم.

وقد استغرق السارقون ثماني دقائق لسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102 مليون دولار) في عملية سرقة بالمتحف الأكثر زيارة في العالم أصابت العالم بالصدمة.

وقالت بيكو إن محققين من قطاع مكافحة العصابات قاموا بعمليات الاعتقال. وأعربت في بيانها عن أسفها للتسريب المبكر للمعلومات، قائلة إن ذلك قد يعرقل عمل اكثر من 100 محقق "تم حشدهم لاستعادة المجوهرات المسروقة والقبض على السارقين".

وأشاد وزير الداخلية الفرنسية لوران نونييز بـ "المحققين الذين يعملون بكد، كما طٌلب منهم، والذين دائما ما يحظون بكامل ثقتي".

وقد تم إعادة فتح متحف اللوفر مطلع هذا الأسبوع، بعد واحدة من أبرز حوادث السرقة في المتاحف خلال القرن الحالي.

وقوبلت أنباء إلقاء القبض على مشتبه بهم بارتياح بين زائري اللوفر والمارة اليوم .

وقال فريدي جاكيمي "هذا أمر مهم بالنسبة لتراثنا. بعد أسبوع، يشعر المرء أن الاعتقال تأخر، نحن نفكر كيف يمكن أن يحدث ذلك من الأساس - ولكن كان من المهم أن يتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص".

وقالت ديانا راميرز "أعتقد أن الأمر الأساسي الآن هو ما إذا كانوا سيستطيعون استعادة الموجوهرات".