القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 5 سنوات على ساركوزي

أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وقالت وكالة رويترز إن القضاء أدان ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي، وبرأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.

وذكر موقع "بي إف إم تي في" أن الرئيس الفرنسي السابق أدين بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، فيما تمت تبرئته "من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة".

وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.

ورأت المحكمة أنه "لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في عام 2007".

وبذلك، حكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

وشغل ساركوزي منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.

ولا يزال بإمكان ساركوزي الاستئناف.