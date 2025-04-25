قتيل وجرحى بحادث طعن بمدرسة في فرنسا

قتل شخص وأصيب 3 آخرون، أمس، في عملية طعن داخل مدرسة ثانوية بمدينة نانت غرب فرنسا. وقال مسؤول بالشرطة إن الهجوم وقع في مدرسة نوتردام توت ادي الثانوية في دولون، بالقرب من نانت على الساحل الأطلسي في فرنسا.

وأشار إلى أن طالباً في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت. وأكد أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملاً إرهابياً، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.

وأوضح أن المعلمين في المدرسة تمكنوا من السيطرة على الطالب المنفذ للهجوم الذي يبلغ من العمر 15 عاماً قبل وصول الشرطة. وأظهرت الصور من موقع الحادث الشرطة وهي تقوم بتطويق المدرسة بالتزامن مع بدء التحقيق.