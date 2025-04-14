ترامب أمر بإجراء مفاوضات فورية بشأن الرسوم الجمركية مع كوريا واليابان والهند

توقع رئيس كوريا الجنوبية المؤقت هان دوك - سو أن تعقد بلاده والولايات المتحدة مؤتمرا عبر تقنية الفيديو "خلال اليوم أو اليومين المقبلين" بشأن التعاون في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس هان أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات كبيرة.

وقال هان أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر "على ما يبدو" تعليمات لإدارته بإجراء مفاوضات فورية بشأن الرسوم الجمركية مع كوريا الجنوبية واليابان والهند.