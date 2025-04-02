فرنسا: أوروبا سترد على رسوم ترامب قبل نهاية أبريل

اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما أن الاتحاد الأوروبي سيرد "قبل نهاية أبريل" على الرسوم الجمركية الجديدة التي من المتوقع أن تعلن عنها الولايات المتحدة مساء الأربعاء .

وقالت بعد اجتماع للحكومة "سيكون هناك ردان. الأول سيُتخذ في منتصف أبريل، ويتعلق بالرد على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على الصلب والألمنيوم ثم ستتم دراسة مفصلة، بحسب القطاعات، على أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار أوروبي قبل نهاية أبريل، بشكل متسق وموحد وقوي".

وأضافت أن "العمل جار لتحديد قطاعات النشاط التي ستحمل هذه الاستجابة"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تجري نقاشات بهذا الصدد بعد ظهر الأربعاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

واكدت "يجب أن نكون يقظين للغاية في اختيارنا لهذه القطاعات، وفي الوقت نفسه متحدين للغاية، لأنه من الواضح أن الولايات المتحدة ستحاول تقسيمنا وإيجاد نقاط اختلاف بين الدول الأوروبية".

من جانبها، قالت باولا بينيو، الناطقة باسم فون دير لايين، إن رئيسة المفوضية "على اتصال مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية المهمة" من أجل التوصل إلى "رد منسق مع مداولات القادة".

وينتظر العالم أجمع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هذه الرسوم الجمركية الجديدة التي يتوقع الكشف عنها الأربعاء الذي يسميه ترامب يوم "التحرير"، في الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ) في البيت الأبيض، مباشرة بعد إغلاق بورصة نيويورك التي تشهد تقلبات كغيرها من الأسواق حول العالم.