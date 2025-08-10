حاخام إسرائيلي مهدداً ماكرون بالقتل: جهّز نعشك

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً بشأن تصريحات هدّد فيها حاخام إسرائيلي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع فيديو نُشر على موقع «يوتيوب».

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنها فتحت تحقيقاً «بشأن تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية»، في أعقاب تقارير من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، ومنصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتوى الذي يحضّ على الكراهية والعنف عبر الإنترنت.

وأضافت النيابة العامة أنها كلفت وحدة التحقيقات الجنائية، التابعة للشرطة القضائية في باريس، بالتحقيق.

وفي مقطع الفيديو، هاجم الحاخام دانيال ديفيد كوهين، الذي يبدو أنه يعيش في إسرائيل، الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية خطته للاعتراف بدولة فلسطين.

وعَدّ الحاخام، أن ماكرون سيكشف، عبر الاعتراف المقرر في سبتمبر المقبل، عن «معاداته العميقة للسامية».

وأضاف: «يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن مِن مصلحته أن يجهّز نعشه»