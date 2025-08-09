فرنسا تشهد أسوأ حرائق غابات منذ عقود





تواصلت، اليوم السبت، عمليات مكافحة الحرائق في جنوب غرب فرنسا، لضمان عدم اشتعال أكبر حريق غابات تشهدها البلاد منذ عقود مجدداً، بحسب ما ذكره متحدث باسم فرقة الإطفاء.

وأضاف المتحدث أن العملية ستستمر حتى مساء الأحد على الأقل.

ولا يزال هناك نحو 1500 رجل إطفاء منتشرين في منطقة أود. وكان الحريق اندلع في قرية ريبوت، الواقعة بين كاركاسون وناربون بمنطقة أود، بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، وانتشرت ألسنة اللهب سريعاً لتدمر أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي في ظل طقس جاف وعاصف.

وأفادت تقارير بأن الحريق، الذي دمر أكبر مساحة من الأراضي منذ حرائق الغابات التي اندلعت في عام 1949، صار تحت السيطرة مساء الخميس.

وأدى الحريق إلى تضرر سكان 16 بلدية، كما اضطر الكثيرون إلى الإجلاء عن المنطقة، وتضررت بعض المنازل بسبب النيران.

ولقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة من المواطنين، بالإضافة إلى 19 من رجال الإطفاء.

وفي حين أعيد فتح الطرق، لا تزال الغابات في المنطقة مغلقة.