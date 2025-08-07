التصدي لأكبر حريق في جنوب فرنسا

يسعى عناصر الإطفاء الخميس إلى إخماد الحريق الهائل الذي يجتاح جنوب فرنسا منذ نحو 48 ساعة في يوم وصفوه بـ"الحاسم والمفصلي".

وقال المسؤول المحلي عن عناصر الإطفاء وقائد العمليات الكولونيل كريستوف ماجني لفرانس برس "الهدف هو السيطرة على الحريق خلال ساعات النهار".

وأضاف "استراتيجيتنا هي التحرك بسرعة وقوة قبل أن تهب الرياح من جديد".

وقال ضابط الاتصال في صفوف فرق الإطفاء جان ماري أفيرسينك "اليوم هو يوم حاسم ومفصلي، والمرحلة المقبلة ستكون إخماد الحريق ومعالجة 90 كيلومترا من أطراف الغابات".

ولا يزال الحريق نشطا لكنه أبطأ تقدمه بشكل كبير بعد أن وصل إلى سرعة انتشار بلغت "1000 هكتار في الساعة" في ساعاته الأولى، حسبما أكد ممثل السلطات المحلية ريمي ريسيو.

واندلع الحريق بعد ظهر الثلاثاء من قرية في منطقة سلسلة غابات كوربيير، وأصبح أكبر حريق صيفي في فرنسا. وأتت النيران على 17 ألف هكتار من الأراضي الحرجية والصنوبرية، منها 13 ألف هكتار احترقت بالكامل بحسب الحماية المدنية.

كما دمر أو ألحق أضرارا بـ36 منزلا وأحرق أربعين مركبة، وفقا لتقرير أولي صادر عن المحافظة.وأفاد عناصر الإطفاء لفرانس برس في وقت مبكر صباح الخميس أن "الظروف الجوية اليوم تُعتبر مواتية إلى حدٍّ ما" لانتشار الحريق.

وحلّ نسيم بحري أكثر رطوبة محلّ رياح "الترامونتان" الجافة والحارة التي كانت تغذّي ألسنة اللهب، ما يُعدّ عاملا أقل ملاءمة لتمدد الحريق، بحسب ما أوضح خبير الأرصاد الجوية في "ميتيو-فرانس" فرنسوا غوران لفرانس برس.

وتغيّر اتجاه الرياح بعد ظهر الأربعاء، ما أدى إلى دفع النيران نحو جبال كوربيير و15 بلدة سبق أن تأثرت بالحريق، بعدما كانت تتجه نحو الساحل المتوسطي.

وأكدت فرق الإطفاء أن أربع طائرات "كانادير" وثلاث مروحيات قاذفة للمياه ستظلّ في الخدمة "طوال اليوم".

وفي اليوم الثالث من اندلاع الحريق، نُشر نحو ألفي عنصر إطفاء و500 آلية الخميس، فيما أعلن الاتحاد الاوروبي استعداده "لتعبئة" موارد بهدف مساعدة فرق الإطفاء الفرنسية.