فرنسا تستضيف قمة أوروبية بشأن أوكرانيا غداً

قالت فرنسا اليوم الأحد إنها ستستضيف قمة لزعماء أوروبيين غدا الاثنين لمناقشة الحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي في الوقت الذي تحاول فيه القارة الرد بشكل ملموس على النهج أحادي الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصراع.

وذكر مبعوث ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوج يوم السبت أن أوروبا لن يكون لها مقعد على الطاولة في محادثات السلام الأوكرانية بعد أن استوضحت واشنطن من العواصم الأوروبية عما يمكن أن تساهم به في ضمانات الأمن لكييف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة فرانس انتير "(الرئيس ماكرون) سيعقد اجتماعا للدول الأوروبية الرئيسية لمناقشة الأمن الأوروبي"، مضيفا أن الاجتماع سيكون جلسة عمل لا ينبغي "التضخيم منها".

ولم تعلن الرئاسة الفرنسية عن الاجتماع، رغم إرسال دعوات لحضور القمة التي ستعقد بعد ظهر غد الاثنين، بحسب دبلوماسيين.

وقال ستة دبلوماسيين أوروبيين إن الدعوات وجهت على الأقل إلى بريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والدنمرك، التي ستمثل دول البلطيق والدول الإسكندنافية، وقيادة الاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وقالت مصادر في الحكومة الألمانية لرويترز إن المستشار أولاف شولتس سيحضر القمة، كما سيحضرها رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بحسب عضو في البرلمان البولندي.

وقالت المصادر إن الاجتماع يهدف إلى تحديد المساعدة الفورية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، والدور الملموس الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في توفير الضمانات الأمنية لكييف، فضلا عن كيفية تعزيز الأمن الجماعي لأوروبا.

وأضافت أنه لم يتضح ما إذا كان الاجتماع سيخرج بأي شيء ملموس.